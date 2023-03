Die Einsamkeit der Älteren

Betrugsdelikte nehmen auch im Bezirk Korneuburg zu: Die Kriminellen gehen psychologisch geschickt vor, appellieren an das Gewissen oder an das Sicherheitsgefühl der älteren Personen. Das „Geschäft“ ist lukrativ, mitunter werden haushohe Summen an Wildfremde übergeben. Aber es trifft vorwiegend jene Menschen, die ihr ganzes Leben lang gespart haben, wie Bezirkspolizeikommandant Alois Schnaitt sagt.

Die Einsamkeit ist maßgeblich, warum die Betrüger erfolgreich sein können. Sie täuschen Interesse am Leben der Opfer vor, die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit ist so groß, dass man offenbar alles glaubt. Einsamkeit macht schutzlos.

Braucht es auf Gemeindeebene mehr Strategien, wie man Einsamkeit begegnen kann? Vielleicht. Das verhindert nicht unbedingt Betrug. Zeigt aber, dass man eines erkennt: Die steigenden Betrugsfälle sind auch ein Symptom der gesellschaftlichen Entwicklung.