Den meisten Konsumenten fällt es vermutlich gar nicht auf: Die Erdäpfel, die derzeit in den Regalen der Supermärkte zu finden sind, kommen allesamt aus dem Ausland. Unter welchen Bedingungen sie produziert und mit welchen Mitteln sie behandelt werden, bleibt dem Endverbraucher verborgen. Das fibronilhaltige Mittel „Goldor Bait“, das im Kampf gegen den Drahtwurm in Erdäpfeln verwendet wurde, ist seit 2016 europaweit verboten. Allein der Kartoffelhändler Lapro in Stockerau musste im letzten Jahr 25 Prozent der angelieferten Erdäpfel aussortieren, weil der Wurm die Feldfrüchte angebohrt hatte.

Der Bezirk Korneuburg ist ein Erdäpfelanbaugebiet und daher besonders betroffen. Mit Importen aus dem Ausland landen die Fibronilrückstände aber wieder auf unseren Tellern. Es ist gut, dass diese Mittel verboten wurden, aber es ist unverständlich, dass dann Produkte aus Ländern mit weniger strengeren Vorschriften importiert werden. Auch hier wäre die EU gefragt, Druck auszuüben.