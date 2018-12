Wie sich die TSU Obergänserndorf in der Winterpause verhält, dürfte spannender werden als die 13 Auftritte in der Hinrunde der 2. Landesliga Ost. In denen wurden bekanntlich nur zwei Punkte eingefahren – was mit einem 1:5 in Sierndorf begann, endete mit einem 0:4 gegen Wolkersdorf.

Beachtlich ist unter diesen Umständen zunächst einmal, dass Spielertrainer Michael Wagner weiter im Amt bleibt. Auch wenn er schon zehn Jahre im Verein ist und eine herausragende Vita hat, das Ende so einer Hinrunde erleben nur ganz wenige Trainer im Amt – geschweige denn den Beginn der Rückrunde. Mit Wagner weiterzumachen ist ein riesiger Vertrauensbeweis und gleichzeitig ein Zeichen an die Mannschaft: Ihr seid es, von denen im Frühjahr mehr kommen muss.

Wobei, hier wird es wieder interessant. Ob man mit neuem oder doch mit gleichbleibendem Personal in die Rückrunde gehen soll, darüber herrschen im Verein unterschiedliche Meinungen. Die meisten sind für Angriff, Obmann Karl Kroupa für Vernunft. Heißt: Absteigen, konsolidieren, neu aufstellen.

Es sieht allerdings so aus, als würde sich die Variante der namhaften Transfers durchsetzen. Riskant, weil es auch so höchst fraglich ist, ob man oben bleibt. Neun Punkte musst du erst einmal aufholen, egal mit welchem Personal.