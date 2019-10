In den letzten beiden Jahren hatte der Bezirk Korneuburg kein Nationalratsmandat mehr. Bei der Wahl 2017, wo ÖVP-intern noch die Vorzugsstimmen den Ausschlag gaben, hatte Andreas Minnich den Einzug nur knapp versäumt. Diesmal war es schon am Wahlabend klar: Die Zugewinne der ÖVP hieven den Korneuburger Wirtschaftsstadtrat ins Parlament.

Stimmen dazugewinnen konnte die ÖVP in allen Bezirksgemeinden, fette Gewinne fuhr sie aber vor allem im ländlichen Bereich ein – also genau dort, wo die FPÖ herbe Verluste hinnehmen musste. Die SPÖ wiederum verlor in allen Bezirksgemeinden, die Grünen hatten überall ein Plus. Die Wählerwanderung innerhalb der Rechts- bzw. Linksparteien ist offensichtlich. Umso filigraner sind aber Zugewinne. Wie schnell es auf und ab geht, davon können vor allem die Blauen und die Grünen ein Lied singen. Will die ÖVP ihre Mehrheit halten, muss sie also vor allem im ländlichen Raum für Stabilität sorgen.