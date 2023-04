Ein Marathon ist kein Sprint

Dass der Marathonlauf eine grenzwertige Angelegenheit ist, weiß man seit seiner Erfindung – als den armen Griechen Pheidippides der Schlag traf, nachdem er die Kunde vom Sieg Athens über die Perser verkündet hatte. So schlimm erging es dem Gerasdorfer Andreas Vojta beim Vienna City Marathon zum Glück nicht. Dennoch fühlte es sich für den 33-Jährigen am Sonntag so an.

Ratlos war noch ein Hilfsausdruck für die Verwunderung, als Vojta bei seinem Debüt bereits bei Kilometer 15 einging und die Beine schlapp machten. Dass der Weg zum Marathon bei den Olympischen Spielen 2024 steinig wird, war dem Weinviertler schon im Vorfeld klar. Dass es so steinig werden würde, glaubte er wohl selbst nicht.

Was bleibt, ist die Hoffnung, dass er aus dieser Erfahrung lernt. Denn was einen guten Marathonläufer auszeichnet, ist Erfahrung. Und da hat Vojta noch viel Luft nach oben.