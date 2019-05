Der Skandal – und anders kann es gar nicht ausgedrückt werden – rund um das Finale der Tischtennis-Bundesliga zwischen dem UTTC Stockerau und der SPG Linz wird die heimische Community, ganz zu schweigen vom Verband, noch länger beschäftigen. Gepaart mit dem fragwürdigen Auftritt der Welser, die am selben Tag das Spiel um Platz drei aus Protest ob der frühen Ansetzung abschenkten, war das eines Finalturniers der besten Mannschaften Österreichs nicht würdig. Ganz im Gegenteil, es war einfach nur peinlich, und das auch noch vor laufenden Kameras des ORF. Kein Wunder, dass es mittlerweile auch innerhalb des Verbands brodelt.

Es war zwar nur ein Spiel, das aus dem Ruder lief, aber dieses hatte nur Verlierer: Erstens Stockerau und David Serdaroglu, dessen Service hart an der Grenze zur Legalität immer wieder zu Diskussionen führt. Zweitens die Linzer, denn wird der Titel bestätigt, werden die Medaillen wohl per Post geschickt – unwürdig. Drittens der Verband, denn ein Regelwerk, dass offenbar für mehr Unklarheit als Klarheit sorgt, macht keinen Sinn. Und viertens der Tischtennissport, da genau solche Aktionen dazu führen, dass Randsportarten oft nicht so ganz ernst genommen werden.