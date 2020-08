Bei der Gemeinderatswahl vor zehn Jahren konnte die ÖVP in Sierndorf das bestes Ergebnis aller Bezirksgemeinden einfahren. Sierndorf war tiefschwarz, die „Allmacht“ von Bürgermeister Gottfried Lehner hatte damals niemand infrage gestellt. Doch die Zeiten ändern sich.

Sierndorf Offener Brief: Vereint gegen Ortschef

Sierndorf ist aufgrund der günstigen Lage an der Bahn und der Schnellstraße eine Gemeinde, in der sich vermehrt Zuzügler ansiedeln. Die Bürger sind - nicht zuletzt aufgrund des Aufstiegs der sozialen Medien - kritischer geworden. Das und die ÖVP-internen Streitigkeiten haben dazu geführt, dass sich in Sierndorf mit vier Parteien eine breite Opposition etablieren konnte.

Eine Entwicklung, die die ÖVP - auch wenn sie immer noch eine satte absolute Mehrheit hat - verschlafen hat. Sie reagiert immer noch mit eiserner Hand - und manchmal auch ohne Gemeinderatsbeschluss. Dabei sollte doch längst bekannt sein, was das beste Mittel ist, um die Opposition in Schranken zu halten: Sie in die Gemeindearbeit einzubinden!