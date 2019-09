Die Nerven in Unterzögersdorf liegen blank. Zwischen einer Tierschützerin, die Straßenhunde aus Bosnien vermittelt, und den Nachbarn ist ein Streit ausgebrochen, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Das hat nicht nur eine Facebook-Diskussion gezeigt, nachdem wieder einmal ein Hund entlaufen ist.

Die Nachbarn leben in Sorge um ihre Kinder und stören sich am Hundegebell und an der Geruchsbelästigung. Die Tierschützerin wieder fürchtet um ihre Hunde, wirft den Nachbarn Tierhass vor und beschimpft sie. Tatsache ist: Die Fronten sind hier völlig verhärtet, eine Gesprächsbasis ist in naher Zukunft nicht zu erwarten.

Es ist zu hoffen, dass hier die Gemeinde in Form eines Mediators eingreift, bevor die Situation endgültig eskaliert. Denn bei den NÖN-Recherchen hat sich gezeigt: Ohne hochgeschaukelte Emotionen kann man sowohl mit den Nachbarn als auch mit der Tierschützerin normal reden. Was es in diesem Fall aber dringend braucht, ist die Hilfe von außen.