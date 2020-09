Mit sechs ersten Klassen wird es heuer eng im Gebäude der Korneuburger Volksschulen am Bankmannring. Bürgermeister Christian Gepp spricht von einem starken Geburtenjahrgang und verweist einmal mehr da rauf, dass die Bevölkerung netto pro Jahr nur um 114 Personen wächst. Den Lehrkräften scheint aber langsam die Kreativität auszugehen, denn letztlich geht es im Schulbetrieb nicht nur um den quantitativen Platzbedarf. Und für einen qualitativen Unterricht braucht es eben nicht nur kreative Lehrer, sondern auch eine entsprechende Infrastruktur.

Dass es in der Volksschule nicht einmal einen eigenen Werkraum gibt, ist ein Manko. Gerade in Zeiten der Digitalisierung ist der Erwerb handwerklicher Fähigkeiten in der Schule von Bedeutung. Der Stadtchef warnt vor einem Schnellschuss wegen eines Ausreißerjahrgangs. Aber wenn daneben das Gebietsbauamt Platz bietet, dann könnte man zeitnah zumindest eine provisorische Lösung in Betracht ziehen.