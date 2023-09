Es sind keine Einzelfälle

Die Zugfahrt von Stockerau oder Korneuburg nach Wien dauert an sich nicht lange. Ein entspanntes Pendeln – wären da nicht Verspätungen und Ausfälle, die bei nachfolgenden Zügen für überfüllte Waggons sorgen. Fällt dann noch die Klimaanlage aus, ist das nicht nur ein schweres Los für Pendler, es greift auch deren Kreislauf empfindlich an. Erst in der Vorwoche brach ein junger Mann zusammen.

Dazu kommt: Fahrgäste können keine Fenster öffnen. Das obliegt dem Schaffner, der dann nur kleine Luken einen Spaltbreit kippen kann. Und der ist zumeist in solchen Situationen nicht anzutreffen.

Die Probleme entlang der Nordwestbahn sind keine Einzelfälle. Hilfreich ist es nicht, wenn die ÖBB zu Folgezügen raten, wenn es zu Ausfällen kommt. Pendler verpassen Termine, müssen umorganisieren – und das mitunter mehrmals.

Es braucht dringend Investitionen in neues Zugmaterial und in den Streckenausbau. Die Problemlage wird sich sonst nur noch mehr zuspitzen, wenn mehr Menschen auf den Zug umsteigen sollen.