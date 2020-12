Die nostalgischen Punkte am Weg des SC Sparkasse Korneuburg seit dem Aufstieg in die 2. Landesliga Ost lesen sich ein wenig wie die Liste des Grauens. Zielsetzung und Ertrag – seit der Aufnahme des Hauptsponsors in den Vereinsnamen im März 2019 und der gleichzeitigen Verkündung, bis 2021 in die 1. Landesliga aufsteigen zu wollen, klaffen sie so weit auseinander, dass es kaum noch weiter ginge.

Zwei volle Halbserien wurden seither gespielt, beide Male war Korneuburg Letzter. Die bisherige Spielzeit 2020/21 ist wegen der unterschiedlichen Anzahl an Spielen schwer zu beurteilen, Korneuburg hat am wenigsten. Dass man wieder Letzter ist, ist also vorsichtig zu beurteilen, Fakt ist aber: Ein Zähler aus fünf Spielen ist erneut viel zu wenig.

Dass das Projekt bis dato SO schiefläuft, ist schwer nachzuvollziehen. Vielleicht hat man zu sehr auf bereits satte Spieler gesetzt, aber Thomas Da razs zum Beispiel ist ein Top-Trainer im besten Alter – und doch grandios gescheitert. Zumindest, was die Resultate betrifft. An denen muss sich freilich auch der Nächste messen. Viel Erfolg, Michael Gössinger!