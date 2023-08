Faktor Zeit darf keine Rolle spielen

Die Stadt hat beim Werft-Projekt die Stopp-Taste gedrückt. Der Grund war die Erkenntnis, dass es in absehbarer Zeit mit einer Autobahnabfahrt im Bereich der Werft – genannt Donau – nichts wird. Dann kam das Kika/Leiner-Debakel, was das Vertrauen in den Vertragspartner Signa nicht gerade gestärkt hat. Auch innerhalb der ÖVP ist seitdem eine gewisse Zurückhaltung spürbar.

Grüne und NEOS haben aus ihrer Ablehnung des Projekts sowieso nie einen Hehl gemacht. Die FPÖ hat einen Verhandlungsstopp mit Signa gefordert, die SPÖ macht eine allfällige Zustimmung von einer Volksbefragung abhängig. Nicht die besten Voraussetzungen für die Frage, an welchen Schrauben man zwecks Verkleinerung drehen muss. Der Faktor Zeit darf jedenfalls keine Rolle spielen, wenn es um die Entwicklung eines Areals geht, das in Korneuburg auch emotional einen hohen Stellenwert hat. Schließlich handelt es sich um ein Projekt, das die Stadt nachhaltig prägen wird – positiv oder negativ.