Gefahr für die Infrastruktur

Wir spüren die Folgen der aktuellen Krisen jeden Tag: beim Einkaufen, bei den Mieten, bei den Kreditzinsen und beim Begleichen von Rechnungen. Die Auswirkungen gehen aber auch an den Gemeinden nicht spurlos vorbei, wie zwei aktuelle Beispiele aus dem Bezirk zeigen.

Die Stromrechnung hätte beinahe das Ende für den „Nah & Frisch“-Markt in Großmugl bedeutet. Nur mit der Unterstützung der Gemeinde und des Landes hat Thomas Sailer eine Schließung abwenden können. Dass er den Markt trotz Nullsummenspiel weiterführt, ist sein persönliches Engagement. Die Corona-Pandemie hat viele Gastronomie-Mitarbeiter in andere Branchen getrieben. Das spürt auch das Gasthaus „Zum Fritz“ in Leitzersdorf, das händeringend einen Koch sucht.

Abgesehen von den persönlichen Schicksalen steht auch für die Gemeinden mit dem Verlust von Infrastruktur viel auf dem Spiel.