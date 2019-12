Die große Aufbruchsstimmung von 2010 und 2015 ist verflogen. Vor zehn Jahren jagte die ÖVP der SPÖ in der Bezirkshauptstadt nach über 50 Jahren den Bürgermeister ab, vor fünf Jahren holte sie die absolute Mehrheit. Jetzt mischen die NEOS mit, die Grünen sind im Aufwind und die SPÖ betreibt einen äußerst angriffigen Wahlkampf. Die Wahl in Korneuburg könnte also doch noch spannend werden.

Platz eins ist der ÖVP so gut wie sicher, aber mit der absoluten Mehrheit könnte es trotz eines satten Polsters doch noch eng werden. Große Brocken wie Bahnhof, Berndl-Bad oder altes Gericht sind längst abgearbeitet. Dem Bürgerbeteiligungsprojekt Werftentwicklung schlägt nach dem Teilverkauf an Signa sehr viel Skepsis entgegen. Und mit der Kritik am zu schnellen Wachstum der Stadt trifft die SPÖ einen Nerv.

Die ÖVP muss hoffen, dass sie von den Errungenschaften der letzten Jahre zehrt, denn die wirklichen Verkaufsschlager fehlen in diesem Wahlkampf.