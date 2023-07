Gemeinden sollen mitreden

Langenzersdorf hat sie 2019 eingeführt, Spillern drei Jahre später – die 30er-Zone im Gemeindegebiet mit wenigen Ausnahmen. Derzeit gibt es bundesweit zwei Initiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen: Die eine fordert sofort eine 30-km/h-Beschränkung in Ortsgebieten, die andere wünscht sich eine Reform der Straßenverkehrsordnung, um den Städten und Gemeinden bei der Entscheidung über die Einführung von Tempo-30-Zonen mehr Mitsprache zu gewähren. Bei Landesstraßen braucht es derzeit die Zustimmung der Bezirkshauptmannschaften.

Die Korneuburger Grünen haben in der letzten Gemeinderatssitzung einen Antrag eingebracht, die zweite Initiative zu unterstützen. Die ÖVP stand auf der Bremse. Nicht überall seien 30er-Zonen sinnvoll, so die Argumentation. Aber genau darum geht es ja! Die Städte und Gemeinden kennen ihre Straßenzüge und die Rahmenbedingungen. Sie wissen am besten, wo eine Temporeduktion Sinn ergibt und wo eben nicht.