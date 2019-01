Die Gemeinde Leitzersdorf kommt aus ihrem Sumpf nicht heraus. Seit Jahren stellen Bürgerliste und ÖVP wechselweise den Bürgermeister, geändert hat sich an der kommunalpolitischen Tragödie nie etwas, weil die Opposition stets die Mehrheit in Mandaten hatte.

Schuld an dem Dilemma waren auch die Protagonisten, die mittlerweile eine jahrelange persönliche Feindschaft verbindet. Zu leiden haben darunter die Bürger und die Vereine, die vergebens auf die Umsetzung von Projekten warten müssen. Wie festgefahren die Situation ist, hat zuletzt der Streit über den Neubau des Feuerwehrhauses gezeigt.

VP-Obmann Franz Stöckelmaier hat jetzt formal als Erster den Weg für einen Neuaufbruch frei gemacht; auch wenn BGL-Bürgermeister Franz Schöber den Rückzug nicht ganz glauben will. In Leitzersdorf wird es aber ohne weitere neue Köpfe nicht gehen, zu tief gehen die gegenseitigen Abneigungen. Die „Neuen“ müssen schaffen, was die „Alten“ nie geschafft haben: Das Gemeindewohl über persönliche Befindlichkeiten zu stellen.