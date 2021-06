Der Bezirk ist bisher gut durch die Corona-Krise gekommen. Am Montag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 9,9. Das ist – wie schon so oft in den letzten Monaten – der mit Abstand niedrigste Wert im Weinviertel, und das, obwohl der Bezirk immerhin an die Bundeshauptstadt grenzt.

Die Entwicklung ist kein Zufall. Korneuburg ist einer der wenigen Bezirke mit einem flächendeckenden Testangebot in allen Gemeinden, das auch gut angenommen wird. Die Korneuburger Bezirkshauptmannschaft hat sich während der Pandemie den Ruf erarbeitet, das Contact Tracing besonders hartnäckig zu betreiben, um sämtliche Kontaktpersonen aufzuspüren. Auch das ist sicher mit ein Grund, warum sich das Virus nicht ungebremst ausbreiten konnte.

Und zu guter Letzt haben ÖVP- und SPÖ-Bürgermeister bei der Virus-Bekämpfung, zum Beispiel bei der Einrichtung der Teststraßen, an einem Strang gezogen und kein politisches Kleingeld aus der Krise geschlagen. Dafür muss man auch einmal „Danke“ sagen.