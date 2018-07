Chapeau dem SV Leobendorf. Zu Meistertitel und Aufstieg wurde in den letzten Wochen genug gratuliert, jetzt kann man den Hut vor der Vorbereitung auf die Vorbereitung ziehen. Die Verantwortlichen unter der Burg Kreuzenstein haben ihre Aufgaben gemacht und versucht, die bitteren Abgänge der Leistungsträger abzufedern. Bis auf die U18-Spieler Baric und Uhlig, die von der Admira und Rapid zur Laschet-Elf stoßen, holte man durchwegs namhafte Akteure. Der bestehende Kader rund um Konrad, Zöch und Tokgöz ist definitiv regionalligatauglich, und die Neuzugänge um Kayhan und Pranjic sind das sicher auch.

Trainer Sascha Laschet weiß, wie es läuft, er hat als Spieler viel erlebt und jetzt als Coach den langersehnten Titel nach Leobendorf gebracht. Bleibt seine Elf größtenteils von Verletzungen verschont und kann die positiven Eindrücke und Erlebnisse der letzten Wochen mit in die neue Spielzeit nehmen, wird auch die kommende Saison in guter Erinnerung bleiben.

Die Weinviertler können in der Ostliga sicher eine gute Rolle spielen. Kommt man in einen Lauf und hält so zusammen wie im abgelaufenen Fußballjahr, steckt Rückschläge genau so gut weg und zieht stets an einem Strang, dann kann auch das Spieljahr 2018/19 nur gut werden.