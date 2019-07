Korneuburg ist keine radfahrerfreundliche Stadt – das sagt einer, der seit sieben Monaten ausschließlich mit dem Fahrrad und dem E-Scooter unterwegs ist. Die Analyse teilen vermutlich viele Radfahrer. Die VP-Stadtführung ist bemüht, in puncto Radwege zu tun, was notwendig ist, und Lücken zu schließen. Herzblut legt man in die Sache aber nicht. Die Motivation, aus Korneuburg eine fahrradfreundliche Stadt über das normale Maß zu machen, ist schlichtweg nicht vorhanden.

Dass für die ÖVP der Autoverkehr Vorrang hat, ist auch immer wieder an Kommentaren von VP-Mandataren in der Gemeinderatssitzung erkennbar. Dabei hätte Korneuburg durchaus Potenzial. Der motorisierte Verkehr in der Stadt hat in den letzten Jahren enorm zugenommen, was angesichts der Wohnbautätigkeit nicht verwunderlich ist. Auch wenn man kein Fahrrad-Fan ist, wird man irgendwann erkennen müssen, dass es Alternativen zum Auto braucht, damit Korneuburg lebenswert bleibt.