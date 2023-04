Hilfe muss leistbar sein

Am Ende siegte die Vernunft: Der Korneuburger Gemeinderat stimmte einstimmig für eine vorläufige Aussetzung der Erhöhung des Richtwertmietzinses für Gemeindewohnungen und für Gespräche im Ausschuss. Dort sollen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Treffsicherheit geprüft werden. Bürgermeister Christian Gepp geht von einem Fördervolumen von rund 100.000 Euro aus.

Was während der Diskussion augenscheinlich wurde: Für viele ist kaum vorstellbar, dass Mieter von 200 Euro im Monat leben müssen. Da bleibt kein Spielraum für Erhöhungen. Wie prekär die Situation in manchen Haushalten längst ist, zeigt die steigende Kundenzahl im Korneuburger Sozialgreißler.

Korneuburg hat sich in den letzten Jahren über steigende Einnahmen bei den Kommunalsteuern freuen dürfen. Jetzt ist es an der Zeit, – treffsicher – jene zu unterstützen, die es am dringendsten brauchen.