Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren ist es selbstverständlich, immer einsatzbereit zu sein. Sie helfen anderen in ihrer Freizeit und bilden sich laufend fort, um gut gerüstet zu sein.

Bestes Beispiel dafür sind die anspruchsvollen Einsätze in Nordmazedonien. Dabei ist es ganz gleich, wann Hilfe gebraucht wird, wie ein Vorfall in Ringendorf zeigt; ein Mülleimer war in Brand geraten, dank des schnellen und routinierten Handelns der Florianis konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden.

Umso dreister ist es dann, wenn sich Bewohner über den nächtlichen Lärm durch das Folgetonhorn beschweren. Abgesehen davon, dass es in Ringendorf ohnehin kaum zu Einsätzen kommt, kann es jedem passieren, dass er die Hilfe der Feuerwehr braucht.

Dass am nächsten Tag Arbeit ansteht, ist kein Argument, denn den freiwilligen Helfern geht es ja wohl genauso. Die Bereitschaft, die für die Florianis so selbstredend ist, darf eben nicht zur Selbstverständlichkeit werden.