Kameras als Prävention?

Die Stadt Gerasdorf zieht die Notbremse: Der Hartplatz in der Lorenzgasse wird ab dem Frühjahr geschlossen und ist dann nur noch für Schulen zugänglich. Vandalismus und Lärmbelästigung haben zu der Entscheidung geführt. Bürgermeister Alexander Vojta spricht ob der vielen Vorfälle von einem „dauerhaften Ärgernis“.

Auch Franz Penner reicht's. Er hat beim Zugang in der Stockerauer Au eine Gedenkstätte für seine verstorbene Mutter eingerichtet. Doch die Bänke sind immer wieder Ziel der Zerstörungswut. Der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp hat gar schon eine Ergreiferprämie überlegt, weil die Vandalenakte an öffentlichen Einrichtungen überhand nehmen.

Die Klagen über sinnlose Zerstörungen im Bezirk werden mehr. Die Täter werden nur selten erwischt. Keiner will in einem Überwachungsstaat leben. Aber Videoüberwachung an strategischen Plätzen kann innerhalb des gesetzlichen Rahmens durchaus ein probates Mittel sein, um Vandalismus zu verhindern.