Kika-Aus ist schmerzlich

Es war eine wirtschaftlich turbulente Woche für Stockerau: Zuerst die Nachricht, dass die Sparte Fahrzeug-Bau des Traditionsunternehmens „M-U-T“ nach Steyr abwandert, dann die Hiobsbotschaft von der Schließung des Kika-Standortes. Bei „M-U-T“ besteht die Hoffnung, dass Dieter Gruschina, der die Liegenschaft erworben hat, Fachkräfte übernimmt.

Bei Kika sind 50 Arbeitsplätze betroffen. Ein schwerer Schlag für jeden Einzelnen, aber auch für die Stadt. Wer Möbel nicht online kaufen will, muss jetzt nach Wien oder Tulln pendeln. Kika hatte es in den letzten Jahren nicht leicht in Stockerau. Während des Baus der Unterführung und der damit verbundenen B3-Sperre war das Möbelhaus eineinhalb Jahre von der Stadt komplett abgeschnitten und litt unter Umsatzeinbußen. Der Abgang des Möbelriesen schmerzt doppelt: Wenn die Kunden ihre Möbelkäufe außerhalb der Stadt tätigen, erledigen sie auch andere Einkäufe anderswo. Und das schwächt Stockerau als Einkaufsstadt weiter.