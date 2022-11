Klimaschutz geht so nicht

Täglich hören wir in den Nachrichten von der Klimakrise und von Klimazielen, die man wieder nicht erreichen wird. Dann kann man nur den Kopf schütteln, wie es viele Ernstbrunner mittlerweile tun: Denn obwohl der dortige Rübenplatz in unmittelbarer Nähe der Gleise liegt und die Regiobahn für den Erhalt dringend Aufträge braucht, werden die Zuckerrüben nach wie vor mit dem Lkw abtransportiert.

Das ist in seiner Gesamtbetrachtung schon ziemlich absurd. Genauso absurd ist aber auch die Begründung, nämlich das Fehlen eines Anschlusses in der Länge von 200 bis 300 Metern. Ein klimafreundlicher Transport kann doch nicht an ein paar Hundert Metern scheitern?

Noch dazu wäre es im konkreten Fall eine echte Win-win-Situation. Denn nur mit dem Erhalt der Strecke lebt die Hoffnung auf eine Reaktivierung des Personenverkehrs – was ebenfalls ein Beitrag zum Klimaschutz wäre.