Dass die Sitten in Leitzersdorf etwas rauer sind, ist man als Beobachter der dortigen Gemeindepolitik ja gewohnt. Beschlüsse, die in anderen Gemeinden Formalakte sind, werden ewig auf die lange Bank geschoben. Nach Budget-Voranschlag und Rechnungsabschluss, um die BGL-Bürgermeister Franz Schöber jedes Jahr ringen muss, hat es nun den Neubau des Feuerwehrhauses getroffen. Seit Monaten schiebt der Gemeinderat den Beschluss vor sich her. Das politische Kräfteverhältnis sorgt seit Jahren in allen Bereichen für Stillstand. Auch beim Wohnbau hinkt Leitzersdorf anderen Gemeinden hinterher.

Beim Neubau des Feuerwehrhauses hat die Politik den Bogen überspannt. Dass man sich zulasten einer Freiwilligenorganisation nicht auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen kann, dafür fehlte den Bürgern bei der letzten Gemeinderatssitzung jegliches Verständnis. Die Folge war ein lautstarker Disput zwischen Politikern und Besuchern. Es wird Zeit, dass die Politiker aller Couleur endlich über ihren Schatten springen – oder den Hut nehmen.