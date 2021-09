In der letzten Legislaturperiode konnte sich die ÖVP Langenzersdorf zurücklehnen und genüsslich zusehen, wie sich die SPÖ selbst zerstörte. Jetzt ist auch die ÖVP auf dem Selbstzerstörungstrip.

Vier Gemeinderäte haben den Fraktionsclub verlassen und sind künftig als wilde Gemeinderäte tätig. Als Begründung nennen sie den Stillstand innerhalb der Partei. ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser spricht von persönlichen Eitelkeiten; das Viererteam hätte die Ablöse des Vizebürgermeisters verlangt und diese Position für den „Kopf“ der Gruppe, Peter König, gefordert.

Für Außenstehende kommt diese Entwicklung überraschend, zumal Langenzersdorf in ÖVP-Kreisen stets als Vorzeigegemeinde galt. Im Gemeinderat sind die Karten durch den Bruch neu gemischt. Die ÖVP verliert ihre absolute Mehrheit. Spannend wird, wie die SPÖ mit dem neuen Kräfteverhältnis umgeht. Denn die hat sich in den letzten Jahren in Langenzersdorf immer wieder mal als unberechenbar erwiesen.