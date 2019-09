Die Diskussion über die Eschenproblematik in Stockerau hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Am Wochenende hat sich ein Personenkomitee mit prominenten Namen formiert. Damit heizt sich die Front jener, die alle Eschen entnehmen wollen, gegen jene, die nur die erkrankten Bäume fällen wollen, weiter auf. So wissenschaftlich die Thematik eigentlich ist, so emotional wird die Diskussion darüber geführt. ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl trifft den Nagel auf den Kopf, wenn sie sagt: „Ein Aufschaukeln des Themas nutzt niemandem.“ Genau für diese Entemotionalisierung muss jetzt die Stadtregierung sorgen, ehe sie die Themenführerschaft endgültig aus der Hand gibt.

Tatsache ist, dass es auch in der Wissenschaft keine eindeutige Empfehlung gibt, wie man mit dem Pilz, der die Bäume unvermutet umstürzen lässt, umgehen soll. Umso wichtiger ist, Entscheidungen transparent zu machen, sie zu kommunizieren und Experten und Bürger einzubinden. Vielleicht findet sich ja gemeinsam ein Mittelweg?