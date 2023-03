Mehr Verständnis durch Information

120 Jahre alt soll sie gewesen sein – die Pappel, die neben der Bahn in Langenzersdorf gestanden ist und gefällt wurde. Das Umschneiden hat in den sozialen Medien für einen regelrechten Shitstorm gesorgt. Die NÖN wurde mit Leserbriefen bombardiert, doch über den „Baummord“ zu berichten. Und es gibt mittlerweile sogar ein YouTube-Video mit dem Titel „Der Tod einer Pappel“.

Der Fall zeigt nicht nur, wie hoch der emotionale Wert von alten Bäumen in der Bevölkerung ist, sondern vor allem, was alles falsch laufen kann: Der Baum, der direkt neben den Schnellbahngleisen auf ÖBB-Grund gestanden ist, wurde nämlich aufgrund von Haftungsfragen gefällt. Hätte man die Problematik rechtzeitig erklärt, kommuniziert und das Umschneiden zum Beispiel durch eine Informationstafel an Ort und Stelle angekündigt, wäre das Verständnis für das Vorgehen mit Sicherheit größer gewesen.