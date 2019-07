Der Nachtbus ist gerettet, zumindest bis Ende 2020 wird das Angebot fortgeführt. Die lebensverlängernden Maßnahmen sind eine geringfügige Fahrplanänderung und eine leichte Erhöhung der Ticketpreise. Wird das Service jetzt noch beworben, hat der Bus die Chance, eine länger dauernde Institution zu werden.

Die Kritik der Stockerauer Grünen an der Preiserhöhung ist nicht nachvollziehbar. Hier geht es nicht um Pendler, die auf dem Weg in die Arbeit auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, sondern um ein Service für jene Nachtschwärmer, die ihren Feierabend in Wien verbringen wollen. Wer dafür das nötige Kleingeld hat, den wir auch der Maximalbetrag von sechs Euro von Wien nach Stockerau nicht abschrecken.

Mobilität, die nicht zwingend notwendig ist, darf ruhig auch etwas kosten. Was anderes ist der öffentliche Verkehr. Will man den Umstieg fördern, dann muss man dort die Preisschraube langfristig nach unten drehen.