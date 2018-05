Die türkis-blaue Bundesregierung möchte beim Förderbudget des Arbeitsmarktservices (AMS) den Sparstift ansetzen. Betroffen sind vor allem Programme für ältere und langzeitarbeitslose Menschen sowie Flüchtlinge.

Im Bezirk Korneuburg könnten damit zwei Projekte vor dem Aus stehen, die seit Jahrzehnten für Langzeitarbeitslose als Sprungbrett in die Arbeitswelt fungieren: Seit knapp 25 Jahren gibt es in Korneuburg das Projekt „Alte Schmiede“, der Grundstein für das „Forstprojekt Stockerau“ wurde vor über 30 Jahren gelegt. Seitdem werden Menschen, die oft auch mit persönlichen Problemen zu kämpfen haben, über befristete Dienstverhältnisse behutsam in die Arbeitswelt integriert – eine Behutsamkeit, die in unserer schnelllebigen Gesellschaft oft keinen Platz mehr hat, für diese Gruppe von Menschen aber oftmals lebensrettend ist.

Deshalb braucht es auch in Zukunft Initiativen wie diese. Dabei geht es nicht um die reinen Vermittlungsquoten, denn hinter jedem Arbeitslosen stehen Familien, die untrennbar mit dem Schicksal verbunden sind.