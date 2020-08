Mit den Hallen auf der Korneuburger Werft-Halbinsel ist auch ein Stück Stadtgeschichte verschwunden. Denn die Werft, in der bis 1993 Schiffe gebaut wurden, ist für viele Korneuburger noch immer identitätsstiftend. In den nächsten Jahren soll ein neues Kapitel aufgeschlagen werden: Ein Mix aus Wohnen, Freizeit und Arbeiten soll auf dem Areal entstehen. In einem breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozess ist ein grobes Konzept entstanden, an dem sich auch der neue Teil-Eigentümer, die SIGNA Development Selection AG, orientieren will. Jedenfalls hat sie das versprochen.

Werftareal Eine Ära in Korneuburg geht zu Ende

Die Gretchenfrage nach einer Autobahnabfahrt – bekannt unter den Namen Mitte und Donau – ist nach wie vor offen. Und auch die Bürger, die aktiv an der Gestaltung mitgewirkt haben, sind noch skeptisch, was die tatsächliche Umsetzung betrifft. Spannend wird rückblickend sein, was der Bürgerbeteiligungsprozess wirklich wert war. Das werden wir aber wohl erst in einigen Jahren wissen.