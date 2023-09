Nutzen Sie das Angebot!

Signa, Projektpartner der Stadt Korneuburg bei der Werftentwicklung, geht in die Offensive: Die neuen Entwürfe, wie die Werft in 20 Jahren aussehen könnte, werden wohl für Diskussionsstoff sorgen. Denn sie zeigen eine doch sehr dichte und hohe Verbauung der Werftinsel mit Wohnungen. Faktum ist auch: In der Stadt sind sich alle einig, dass das Wohnprojekt verkleinert werden muss – die Stadtverantwortlichen und auch die „Werftgruppe“, die den Rahmenplan ausgearbeitet hat und grundsätzlich hinter dem Vorhaben steht. Das Projekt müsse „angemessen und kleingliedriger“ werden, forderte etwa Werftgruppen-Mitglied Albert Fürth im NÖN-Gespräch.

In den sozialen Netzwerken wurde die Entwicklung intensiv und sehr kritisch diskutiert. Und es zeigte sich, dass das Hintergrundwissen, vor allem über die Bürgerbeteiligung, überschaubar ist. Am Hafenfest besteht die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren. Es ist zu hoffen, dass viele Korneuburger dieses Angebot nutzen.