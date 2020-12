Der Stockerauer ÖVP-Vizebürgermeister Martin Falb bestreitet, das Wort „Vollidioten“ während der Gemeinderatssitzung in den Mund genommen zu haben. Doch auch ohne Kraftausdrücke verlief die Diskussion um die Ausschusssitzungen fragwürdig: Denn was bei Falb für Emotionen sorgte, war, dass SPÖ-Gemeinderat Adi Osmanovic in einer öffentlichen Sitzung Kritik an der Arbeit eines ÖVP-Stadtrates übte – und wohl auch, dass er sich dabei nicht den Mund verbieten ließ.

Die Frage lautet: Wo hätte die SPÖ ihre Kritik sonst äußern sollen? Sämtliche ihrer Anfragen blieben unbeachtet – ein Versäumnis, das die ÖVP in der Ära Laab wohl auch kritisiert hätte. Und von einem unsachlichen Angriff konnte nicht die Rede sein, höchstens von hartnäckiger Kritik. Der prompte Fingerzeig auf eine SPÖ-Stadträtin zeigte, dass die ÖVP in ihrer neuen Rolle noch einiges lernen muss. Denn nicht jedes unerwünschte Wort der Opposition muss sofort als Majestätsbeleidigung eingestuft werden.