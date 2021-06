Der Bau eines Pflegeheims war neben Betreutem und Jungem Wohnen elementarer Bestandteil des Generationendorf-Projekts in Gerasdorf. Als Ende 2017 die Grundsteinlegung erfolgte, war alles auf Schiene. Letzte Woche ging die Stadtgemeinde mit der Absage des Landes NÖ an die Öffentlichkeit. Pflegeheime würden erst in größeren Strukturen – ab 140 Betten – wirtschaftlich Sinn machen, so die Begründung.

Rein rechnerisch ist das Argument nachvollziehbar. Die Frage ist, ob man das Pflegethema ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien beurteilen darf. Die Bevölkerung in Gerasdorf wächst und wird demografiebedingt immer älter.

Der Pflegebedarf wird in Zukunft steigen. Kleinere Einrichtungen sind zwangsläufig kostenintensiver, ermöglichen aber eine persönlichere Betreuung. Den Bau eines Pflegeheims nur nach finanziellen Kriterien zu beurteilen, kann nicht der richtige Weg sein. Eine qualitative Betreuung alter Menschen muss unserer Gesellschaft etwas wert sein.