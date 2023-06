Schluss mit lustig ..

Wenn es um Falschinformationen in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook geht, wird der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp emotional. Nachdem es Angriffe gegen Gemeindemitarbeiter im Internet gegeben hat, bei denen diese namentlich genannt wurden, geht die Stadt in die Offensive: Vorfälle dieser Art bzw. jede Art von Hasspostings werden zur Anzeige gebracht und es wird Privatklage gegen den Verfasser eingebracht.

Freilich, es ist ein schmaler Grad zwischen vorauseilender Zensur und dem Schutz von Mitarbeitern. Es muss aberlegitim sein, dass sich die Gemeindeführung vor ihre Mitarbeiter stellt. Was nicht heißen darf, dass sachliche Kritik an der Gemeinde, an Projekten – wie der Umgestaltung des Lebensraums – oder Politikern nicht mehr erlaubt ist.

Letztlich geht es um den Umgang in sozialen Netzwerken untereinander, der oft so gar nicht dem entspricht, wie man sich persönlich begegnen würde. Respekt lautet das Zauberwort – online wie auch offline.