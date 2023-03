So bleibt ein Beigeschmack

Wenn das Versicherungsbüro eines ÖVP-Stadtrates die Maklervollmacht für eine Stadtgemeinde bekommt, dann ist es Aufgabe der Opposition, diese Vorgangsweise zu hinterfragen. „Rechtlich in Ordnung, politisch fragwürdig“, bewertet die SPÖ Korneuburg die Maklertätigkeit von ÖVP-Stadtrat Hubert. Die ÖVP argumentiert, dass Holzer sein kommunalpolitisches Wissen als Vorteil für die Stadt einsetzen könne.

Faktum ist: Holzer bekommt für Vertragsabschlüsse Provisionen von den Versicherungen. Für ein Auftragsvolumen in der Größe der Stadt Korneuburg sicher kein schlechtes Geschäft. Man darf aber annehmen, dass auch die Stadt von der Konstellation profitiert. Nur: Die ÖVP hätte wissen müssen, was der Wechsel des Maklerbüros in die Hände eines ÖVP-Stadtrates auf Oppositionsseite auslöst. Hätte man das offen kommuniziert, bliebe jetzt nicht ein fahler Beigeschmack.