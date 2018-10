Turbulente Tage liegen hinter dem SC Enzersfeld: Mitte letzter Woche trat Spielertrainer Jürgen Hutterer zurück, und auch der langjährige Sektionsleiter Gottfried Hackl warf das Handtuch. Oberflächlich ging es um die fehlende Einstellung und Trainingsmoral der Kicker, wer aber tief ging, konnte heraushören, dass es in den letzten Monaten auch im Inneren des Vereins brodelte. Anders sind die spärlichen Aussagen der beteiligten Personen zu dem Thema nicht zu interpretieren.

Dabei dachte man, dass der SC Enzersfeld nach dem Abstieg aus der Gebietsliga nach dem Vizemeistertitel in der Vorsaison wieder die Kurve kriegen würde. Nicht nur deswegen hatten viele Experten die Hutterer-Elf in Sachen Titelkampf auf der Rechnung. Wohl auch der mittlerweile ehemalige Spielertrainer selbst. Er forderte die dafür nötige professionelle Einstellung bei seinen Spielern ein –und bekam sie offenbar nicht. Nur verständlich, dass er jetzt die Konsequenzen zog.

Bleibt nur die Frage, wohin der Verein will. Besteht der Anspruch, wieder eine Spielklasse höher vertreten sein zu wollen, dann muss eine Reaktion erfolgen – von Mannschaft und Verein. Ist man mit dem Status quo zufrieden, auch in Ordnung. Nur: Wer in einer 1. Klasse glaubt, ohne ordentliches Training zu bestehen, findet sich schnell in der 2. Klasse wieder.