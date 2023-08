Stadt muss für Bund einspringen

Die Bundesregierung hat es nicht geschafft, eine Mietpreisbremse einzuführen. Stattdessen hat sie Geld für eine Wohnkostenhilfe locker gemacht. Mit der Entscheidung hat man die Abfederung der Teuerung auf die Gemeinden abgewälzt. Die Stadt Korneuburg hat in den letzten beiden Gemeinderatssitzungen um eine soziale Lösung gerungen. Politisch wäre es schwer argumentierbar gewesen, in Zeiten, in den sich immer mehr Menschen Lebensmittel nicht mehr leisten können, eine Erhöhung des Richtwert- und Kategoriewertmietzinses durchzuziehen.

Andererseits fehlt der Gemeinde nun freilich das Geld für Investitionen in die Wohnungen. Der Teuerungsausgleich beim Richtwertmietzins und die Aussetzung der Erhöhung beim Kategoriemietzins zeigen, wie hilflos Gemeinden den Preissteigerungen gegenüberstehen. Ein bundesweiter Mietpreisdeckel hätte einiges gekostet, jetzt müssen eben die Gemeinden tief in die Tasche greifen und ausgleichen, was der Bund nicht geschafft hat.