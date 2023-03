„Stani“ will es nochmal wissen

Dieser Transfer versetzte die österreichische Tischtennisszene in Staunen: Der Japaner Koyo Kanamitsu, einer der besten Spieler der Liga, wechselt im Sommer zu den Stockerauer Bundesligaherren. Zudem hat Manager Stanislaw „Stani“ Fraczyk noch einen zweiten Top-Spieler an der Angel.

Das bedeutet nichts anderes, als in der nächsten Saison wieder anzugreifen. Zwar dürfte ein Meistertitel – wie zuletzt 2019 – noch utopisch sein, aber die Richtung ist klar: Es soll nach oben gehen.

Mit diesem Transfer widerlegte Fraczyk alle Kritiker, die ihm schon eine gewisse Amtsmüdigkeit in der Lenaustadt attestierten. Nichts könnte falscher sein, denn auch bei den Damen der Bundesliga soll aufgerüstet werden. So oder so, der alte Fuchs hat wieder zugeschlagen und die Jungen in Staunen versetzt.