Umdenken ist alternativlos

Wie werden wir in Zukunft unsere Wege zurücklegen? Wie schafft es die Politik, die Menschen zum Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen? Während man in den Bezirksstädten immer besser auch ohne Pkw vorankommt, ist man in den Gemeinden außerhalb der Ballungsräume noch auf das eigene Fahrzeug angewiesen. Vor allem außerhalb der Schulzeiten verkehren die Busse nur sporadisch. Das ISTmobil in seiner derzeitigen Form wird auf die Dauer nicht zu finanzieren sein.

Wie also die Peripherie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschließen? Letztlich ist es immer eine Frage der Finanzierung und des politischen Willens. Man wird sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um ein entsprechendes Angebot zu schaffen. Und es wird viel Zeit brauchen, bis es auch angenommen wird. Aber angesichts der Klimakrise wird ein Umdenken im Mobilitätsverhalten alternativlos sein.