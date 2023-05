Vorbild für ganz Niederösterreich

Bei der Gründung des Jugendshuttlebusses hätte wohl niemand gedacht, welch Erfolgsgeschichte das Projekt einmal werden würde. Nächstes Jahr wird es 20 Jahre alt. Ganz am Anfang stand ein Jugendparlament in der Gemeinde Harmannsdorf, das der damalige Jugendgemeinderat Peter Keller initiiert hatte. Dort entstand die Idee eines Shuttlebusses, der Partygäste zu Festen und sicher wieder nach Hause bringt. Heute fahren schon die Kinder der damaligen Gründer.

Im Laufe der Jahre haben sich immer mehr Gemeinden dem Projekt angeschlossen, Bezirksgrenzen wurden überwunden und seit heuer sind auch Hausleiten und Niederrußbach dabei. Der Partybus hat sicher schon Menschenleben gerettet. Letztlich zeigt die Geschichte, was alles möglich ist, wenn man an eine Sache glaubt und sie konsequent verfolgt – so wie die Harmannsdorfer Jugendlichen damals.