Als „die heißeste Liga Österreichs“ wurde die Regionalliga Ost in den letzten Jahren immer wieder bezeichnet und promotet. Heuer ist die Stimmung bei den Spielern, Vereinen und Funktionären stark unterkühlt, eigentlich eher eisig. Die Entscheidung, mit 13 Vereinen zu spielen anstatt aufzustocken, sorgte für einen Aufschrei bei den verbliebenen Mannschaften, inklusive dem SV Leobendorf.

Was aus Sicht der Leoben dorfer ärgerlich ist: Da basteln Mario Batoha, der sportliche Leiter, und sein Trainer Sascha Laschet an einem konkurrenz fähigen Kader, nur um jetzt im Herbst und Frühjahr zwölf Freundschaftsspiele zu haben, denn Absteiger gibt es keinen und um den Titel wird man unter der Burg Kreuzenstein auch nicht mitspielen. Plötzlich wird aus einer attraktiven dritten Liga eine – überspitzt formuliert – Meisterschaft ohne Wert.

Ein kurzfristig einberufener „Runder Tisch“ am Montagabend brachte auch keine Bewegung in die Sache, obwohl die Befürworter sogar mit Klagsverzichtserklärungen im Gepäck kamen. Gerade dieser Punkt war immer ein großes Argument der Gegner. So oder so, das letzte Wort in dieser Causa scheint noch nicht gesprochen.