Das Flimmern war wieder zu spüren. Nicht nur die Spieler hatten das Funkeln in den Augen, auch den Zuschauern war die Freude am „Comeback“ der Pflichtspiele anzusehen. Der SV Leobendorf hatte sich die Latte mit den Vorbereitungsergeb nissen und den vielen guten Transfers selbst hochgelegt – und die erste Hürde erst einmal genommen.

Man merkte den Kickern die Spielfreude an, auch wenn man sich das Leben in manchen Si tuationen noch selbst schwer machte. Defensiv stand die Truppe von Trainer Sascha Laschet bombensicher und in der Offensive zauberten Milosevic, Pranjic und Co. schon das eine oder andere Mal. Einzig die Chancenauswertung – das leidige Thema unter der Burg Kreuzenstein – vereitelte einen außergewöhnlichen Tag. So war es am Ende „nur“ ein 1:0-Sieg, der freilich auch drei Punkte brachte – jedoch auch weit weniger spannend hätte sein müssen.

Wenn man etwas Positives aus den vielen vergebenen Möglichkeiten mitnehmen kann, dann zwei Erkenntnisse: Zum einen musst du dir als Mannschaft erst einmal ein halbes Dutzend an Großchancen erarbeiten. Und zum anderen hatte man immer das Gefühl: Klingelt es ein zweites Mal, wird der Abend zu einem richtigen Schützenfest.