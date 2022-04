Wieder bereit für magische Nächte

Für die Stockerauer Handballdamen steigt am Samstag das Spiel des Jahres, denn im Cup-Halbfinale gegen Eggenburg sind die WHA-Mädels klarer Favorit, um zum zweiten Mal nach 2018 ins Endspiel einzuziehen. Dort würde Hypo warten, eine Mannschaft, die nur in einem Spiel des Jahrzehnts bezwungen werden kann.

Aber das ist egal, denn mit dem Finale würde schon einmal das Europapokalticket winken. Und damit wäre das große Traumziel der Lenaustädterinnen auf Umwegen erreicht. Nach einer Meisterschaft, die wegen Corona und Verletzungen ein stetes Auf und Ab war.

Allerdings mit den Höhepunkten der europäischen Nächte, wie der dramatische Aufstieg gegen den Schweizer Top-Verein Kreuzlingen. Davon schwärmt die UHC-Familie noch heute. Mit einem Sieg am Samstag könnten bald weitere folgen.