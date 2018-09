Am Samstag beginnt alles wieder bei Null für die Stockerauer Handballdamen. Nach der erfolgreichsten Saison in der Vereinsgeschichte mit Pokalsieg und Vizemeistertitel startet die neue Spielzeit mit dem Europapokalspiel gegen Slavia Prag. Dabei geht es gar nicht darum, die Erfolge aus den letzten Monaten zu wiederholen, sondern viel mehr, sich als eine der besten Mannschaften im österreichischen Frauenhandball zu etablieren.

Wie schwer das ist, zeigt den Lenaustädterinnen ein Blick zum Bezirksnachbarn aus Kor-neuburg. Im Sommer 2016 gab es dort ebenfalls Platz zwei in der Meisterschaft sowie den Einzug in das Cup-Endspiel zu bejubeln. Heuer stiegen die Korneuburgerinnen sang- und klanglos in die Bundesliga ab – ein Schicksal, an das die Stockerauer zwar nicht denken, ihnen aber immerhin Warnung genug sein sollte, dass im Spitzensport nur eines Bestand hat, nämlich die Unberechenbarkeit, wie schnell und unvermittelt ein Absturz kommen kann.

Aber wer bei der offiziellen Saisoneröffnung in der vergangenen Woche im Autohaus Strauß mit dabei war, kommt gar nicht auf solche Gedanken. Viel zu gefestigt präsentierten sich Trainer Karsten Schneider und seine Mädels. Mit dieser Bodenhaftung startet hoffentlich schon am Samstag gegen Prag die nächste Erfolgssaison.