Zeitpunkt ist richtig

Groß war die Häme 2017/18, als sich der FK Hagenbrunn aus dem NÖFV-Kampfmannschaftsbetrieb zurückzog. Zu schnell wollte man damals zu viele Schritte gleichzeitig machen. Ab dem Sommer wagt man ein Comeback – in einer Spielgemeinschaft mit Großebersdorf. Ein Comeback zum richtigen Zeitpunkt.

Bereits seit 2020 wird ja schon im Nachwuchs kooperiert und aufgrund der großen Erfolge der Hagenbrunner Nachwuchsteams, die ja beispielsweise drei (!) starke Landesligateams stellen, ist es jetzt Zeit, diesen Burschen auch eine Plattform im Erwachsenenfußball bereitzustellen. Mit dem Bau des neuen Schulcampus in Hagenbrunn soll in den nächsten Jahren dann auch in Sachen Sportplatz der nächste Level erreicht werden. Dann könnte das Thema

Schritt für Schritt soll also die Durchgängigkeit zwischen Nachwuchs und Kampfmannschaft erhöht werden. Klappt das, ist dieses Projekt kein Schnellschuss, sondern auf einem behutsamen Fundament aufgebaut