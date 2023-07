Zurück zu altem Glanz?

Die sportlichen Glanzzeiten der 80er- und 90er-Jahre in Stockerau sind vorbei. Die Infrastruktur ist in die Jahre gekommen, der Stadt hat das Geld für die Instandhaltung gefehlt. Auch die technische Ausstattung der Kunsteisbahn ist veraltet. Dazu kommen die warmen Winter, die den Betrieb immer unrentabler machen. Viele Städte, wie auch Korneuburg, haben daher ihre Eislaufplätze aus Kostengründen bereits aufgegeben.

In Stockerau ist die Idee einer Eishalle gewachsen. Die könnte länger und temperaturunabhängiger betrieben werden. Zumindest sollte man den Gedanken weiter verfolgen und Kosten-Nutzen abwägen. Eine Eishalle könnte eine echte Chance für die Stadt sein.

In Ermangelung von Hallen in der Nähe dürfte es an der Auslastung nicht scheitern. Vermutlich würden sich auch Wiener angesprochen fühlen, denn auch dort ist das Angebot überschaubar. Die große Frage wird die Finanzierbarkeit sein und ob man andere Regionsgemeinden mit ins Boot holen kann.