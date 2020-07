Unverhofft kommt oft oder eine zweite Chance kommt selten. Und wenn doch, dann sollte sie unbedingt genutzt werden. Besser kann die Ausgangslage des SV Leobendorf zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Ost liga-Meisterschaft nicht beschrieben werden.

Das Aushängeschild wäre ohne den vorzeitigen Saisonabbruch wohl Fixabsteiger gewesen – oder hätte zumindest nur durch ein Wunder gerettet werden können. Jetzt schaut die Welt ganz anders aus: Der ohnehin schon gute Kader wurde punktuell noch besser, vor allem die Milosevic-Verpflichtung macht Mut. Aber auch Kevin Aue ist ein gestandener Kicker in dieser Liga.

Für Trainer Sascha Laschet und Co. fühlt es sich jetzt wie ein Neustart an, Aufbruchs stimmung, so weit das Auge reicht. Doch ein gutes Gefühl alleine wird nicht reichen, um den erneuten Kampf um den Klassenerhalt zu vermeiden. „Laschi“ ist aber sicher der richtige Mann, er wird seine Jungs bis zum Saisonstart auf Vordermann bringen. Ex-Knipser Mario Konrad traf mit seiner Analyse genauso ins Schwarze wie schon als Stürmer: Die Qualität ist da, über Erfolg und Misserfolg wird unter der Burg Kreuzenstein in diesem Jahr im Kopf entschieden.