4.000 Unterschriften konnten im Sommer für eine „gute Zukunft“ für das Bildungshaus Großrußbach gesammelt werden. Eine Initiative, die einerseits zeigte, wie sehr den Menschen der Region diese Institution am Herzen liegt, andererseits aber auch klarmachte, wie groß die Sorge um das Bildungshaus bereits war. Denn der Fortbestand hing lange Zeit am seidenen Faden; konkrete Aussagen der Erzdiözese Wien über die künftige Nutzung fehlten, was den vielen Spekulationen freien Lauf ließ.

Nun scheint sich für das Traditionshaus aber doch noch alles zum Guten zu wenden: In dem neuen Konzept der Diözese sind ein weiterer Hotelbetrieb und das Bildungsangebot, das so viele Menschen gerne nutzen, vorgesehen. Alles andere wäre auch für die Gemeinde ein herber Schlag gewesen. Jetzt ist es wichtig, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die neuen Pläne und Angebote auch zu kommunizieren. Das wird der wichtigste Baustein für eine erfolgreiche Zukunft sein.