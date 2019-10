Eines muss man Sabine Tröger lassen: Ihr politischer Wechsel von der ÖVP zu den NEOS hat in Korneuburg eingeschlagen wie eine Bombe. Kein Wunder, denn sie erhebt schwere Vorwürfe gegen die schwarze Stadtleitung: Tröger spricht von Missständen, von Postenschacherei und einem Klubzwang, der Entscheidungen zum Schaden der Stadt ermöglichen würde. Es ist nur berechtigt, dass hier auch die SPÖ nach Aufklärung schreit.

Was Tröger auf NÖN-Anfrage hingegen nicht liefern will, sind Fakten. Es ist völlig unklar, auf welche Ereignisse sich ihre Kritik an der ÖVP bezieht – Details, auf die es Tröger wohl auch nicht ankam. Denn der Schlag gegen die ÖVP hat auch so gesessen, das Misstrauen ist geschürt. Die ehemalige Leichtathletin hat es eben verstanden, sich bei ihrem politischen Neustart alle Aufmerksamkeit zu sichern. Eines muss aber klar sein: Die Kritik an der Parteipolitik der Stadt-Schwarzen wird für einen Wahlerfolg zu wenig sein. Was Tröger braucht, sind die besseren Sachargumente.